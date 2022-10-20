Родственник Джона Кеннеди пошёл в ВСУ наёмником и хотел умереть за Украину, но передумал

Внучатый племянник 35-го президента США Коннор Кеннеди признался, что был наёмником на Украине, потому что хотел присоединиться к борьбе против "агрессии" России. Об этом он сообщил в соцсети.

Аккаунт Коннора Кеннеди. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / jconorkennedy

28-летний родственник Кеннеди поступил в Международный легион Украины, но не стал раскрывать своего имени. Парень добавил, что никакого боевого опыта у него не было, однако он был готов "умереть за Украину".

"Когда я поступил на службу, у меня не было предыдущего военного опыта, я не был отличным стрелком, но я мог носить тяжёлые вещи и быстро учился. Я даже был готов умереть там. Так что вскоре они согласились отправить меня на северо-восточный фронт", — написал американец. Впрочем, на этом его смелость закончилась и вскоре Коннор уехал домой.