Родственник Джона Кеннеди пошёл в ВСУ наёмником и хотел умереть за Украину, но передумал
Внучатый племянник Джона Кеннеди сознался, что был наёмником на Украине
Коннор Кеннеди. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / jconorkennedy
Внучатый племянник 35-го президента США Коннор Кеннеди признался, что был наёмником на Украине, потому что хотел присоединиться к борьбе против "агрессии" России. Об этом он сообщил в соцсети.
Аккаунт Коннора Кеннеди. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / jconorkennedy
28-летний родственник Кеннеди поступил в Международный легион Украины, но не стал раскрывать своего имени. Парень добавил, что никакого боевого опыта у него не было, однако он был готов "умереть за Украину".
"Когда я поступил на службу, у меня не было предыдущего военного опыта, я не был отличным стрелком, но я мог носить тяжёлые вещи и быстро учился. Я даже был готов умереть там. Так что вскоре они согласились отправить меня на северо-восточный фронт", — написал американец. Впрочем, на этом его смелость закончилась и вскоре Коннор уехал домой.
Как сообщалось, 14 октября более 170 боевиков Иностранного легиона уничтожено под Николаевом в результате удара российских ВКС по пункту временной дислокации 59-й бригады ВСУ.