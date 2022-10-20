Памятник Пьеру Нарциссу может появиться у МГУ, но неизвестно, знают ли об этом в вузе

"В этих пределах где-то, потому что памятник мы ему не можем не поставить. Сотни людей это просят сделать. Просто потому что он не только пел, но объединял в себе именно народы. Он всех передружил на фоне позитива, музыки, все диаспоры. У нас есть даже случаи легендарные: люди десять лет были в ссоре, а он их помирил. И они благодарны, детей называли в честь него. Все хотят памятник", — сказала собеседница Лайфа.