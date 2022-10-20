Памятник Пьеру Нарциссу может появиться у МГУ, но неизвестно, знают ли об этом в вузе
Жена Пьера Нарцисса намерена поставить ему памятник у МГУ или РУДН
Фото Пьера Нарцисса, которое планируют использовать для памятника. Обложка © Предоставлено Лайфу
Исполнителю хита "Шоколадный заяц" Пьеру Нарциссу, который скончался 22 июня, хотят установить памятник. Как рассказала Лайфу супруга певца Валерия Калачёва, уже есть желающие профинансировать строительство монумента.
Калачёва сообщила, что территориально установка монумента возможна у Московского государственного университета им. Ломоносова, выпускником которого является Нарцисс. Также рассматривается и место у Российского университета дружбы народов. Как призналась супруга покойного артиста, он был любимчиком ректоров этих учебных заведений.
"В этих пределах где-то, потому что памятник мы ему не можем не поставить. Сотни людей это просят сделать. Просто потому что он не только пел, но объединял в себе именно народы. Он всех передружил на фоне позитива, музыки, все диаспоры. У нас есть даже случаи легендарные: люди десять лет были в ссоре, а он их помирил. И они благодарны, детей называли в честь него. Все хотят памятник", — сказала собеседница Лайфа.
Говоря о том, каким планируют сделать памятник, собеседница Лайфа сказала, что рассматриваются разные модели. По словам Калачёвой, безусловно, Нарцисс будет "красивый и стильный".
"Есть одна знаменитая фотография. Скорее всего, это будет на постаменте высоком такой его знаменитый портрет", — резюмировала она.
Напомним, Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет рано утром 22 июня в больнице. Причину смерти певца Лайфу назвала его бывшая супруга Валерия Калачёва. Поклонникам уроженец Камеруна запомнился как один из самых ярких участников "Фабрики звёзд". У артиста осталась дочь Каролина Кристель. Что достанется единственной официальной наследнице "шоколадного зайца", раскрыли журналисты.
Москва простилась с "шоколадным зайцем" 30 июня. На траурной церемонии были раскрыты истинная причина смерти артиста, а также его последние слова. Нарцисса похоронили на родине в Африке 23 июля.