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20 октября, 14:39

Суд Праги оправдал россиянина Франчетти и освободил из-под стражи

Городской суд в Праге оправдал россиянина Александра Франчетти, который был задержан в Чехии в 2021 году по требованию Украины из-за якобы создания в Севастополе организованной преступной группировки. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"В четверг суд снял все обвинения с Франчетти и постановил освободить из-под стражи в связи с недоказанностью его вины", — пояснил правозащитник.

Это подтвердил и пресс-секретарь Посольства РФ Николай Брякин.

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Напомним, Александра Франчетти, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров вернулся в состав России, задержали в аэропорту Праги 12 сентября 2021 года. Ордер на его арест ранее выдал Киев, выдвинув против него обвинения. МИД РФ в связи с инцидентом направил Чехии ноту протеста. В феврале этого года пражский суд одобрил выдачу Франчетти властям Украины. Однако сторона защиты задержанного подала апелляцию, направив дело на рассмотрение в Верховный суд Чехии, который принял решение отказать в высылке задержанного в Киев.

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YouTube / © alexander dzalati

Татьяна Миссуми

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