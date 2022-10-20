Суд Праги оправдал россиянина Франчетти и освободил из-под стражи

Городской суд в Праге оправдал россиянина Александра Франчетти, который был задержан в Чехии в 2021 году по требованию Украины из-за якобы создания в Севастополе организованной преступной группировки. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.