Названы самые частые ошибки при температуре у детей

Врач-педиатр Роман Тивиков дал родителям советы по правильному снижению температуры у детей, а также упомянул о частых ошибках. Во-первых, если ребёнок в целом чувствует себя нормально, не стоит сбивать температуру до достижения отметки 38,5 градуса, поскольку тут тело самостоятельно борется с болезнью, выбрасывая интерфероны — специальные защитные вещества.

"Активный выброс (интерферонов. — Прим. Лайфа) происходит при показателях температуры от 38 до 38,5", — объяснил он "Москве 24".

Важно понимать, что жаропонижающие лекарства лишь снимают неприятный симптом, а не борются с заболеванием. При этом у них всегда есть дозировка, которую нужно соблюдать. Рассчитывать её следует именно по весу, а не по возрасту, как указано на упаковках, так как дети одних лет могут иметь разный вес.

Помимо этого родители часто совершают ошибку, не выдерживая промежуток между приёмом одного лекарства, превышая дозировку, что может навредить здоровью их детей.

"Обычно активная химическая реакция после приёма лекарства начинается минут через сорок, примерно через час она более-менее "разгонится". Поэтому стоит подождать. Промежутки между приёмами жаропонижающего должны составлять минимум три часа, но лучше дольше", — говорит Тивиков.