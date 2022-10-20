Ветеринары не нашли у курганских "зомби-косуль" никаких заболеваний

У косуль, которые сегодня испугали интернет-сообщество весьма нетипичным поведением и пеной у рта, не обнаружили никаких заразных заболеваний. Об этом рассказали РИА "Новости" в Управлении ветеринарии Курганской области.

"В связи с выявлением заболевших косуль в одном из охотхозяйств Далматовского района проведены лабораторные исследования в Курганской областной ветеринарной лаборатории и Свердловской лаборатории. На сегодня возбудителей заразных болезней не выявлено", — сказано в сообщении.

Также представители управления рассказали, что для дополнительных исследований пробы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт болезней животных.