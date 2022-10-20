Под Курганом обнаружили заражённых неизвестной болезнью "зомби-косуль"

В Курганской области обнаружили порядка 30 косуль, которые заражены неизвестной болезнью, и неясно, несёт ли она какую-либо опасность для человека. Об этом пишет телеграм-канал Readovka.

Заболевших животных обнаружили на территории Далматовского и Шадринского районов. Животные с пеной изо рта бьются в конвульсиях и неадекватно себя ведут. По всему телу у них непонятные пятна и кровоточат глаза. Ветеринары отмечают, что ранее не сталкивались с подобными симптомами, а вот местные охотники замечают, что такое поведение косуль наблюдали ещё весной.

Согласно одной из версий, причиной такого поведения могло стать отравление химикатами. Сейчас специалисты ожидают результатов исследования. Пока врачи не могут сказать, насколько данное заболевание может быть опасным для человека.