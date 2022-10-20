Суд признал блокаду Ленинграда геноцидом

На заседании прокурор Северной столицы Виктор Мельник доказал, что реальное число погибших за период блокады города составляет более одного миллиона вместо известных ранее 649 тысяч. А ущерб, который нанесли нацисты и их пособники Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу. В доказательство были изучены документы с грифом "секретно", а также заслушаны эксперты и свидетели.