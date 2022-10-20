Суд признал блокаду Ленинграда геноцидом
Суд Петербурга признал геноцидом преступления нацистов в период блокады Ленинграда
Действия нацистов во время блокады Ленинграда являются военным преступлением и геноцидом советского народа. К такому решению пришёл Санкт-Петербургский городской суд, рассмотрев дело по иску прокуратуры.
На заседании прокурор Северной столицы Виктор Мельник доказал, что реальное число погибших за период блокады города составляет более одного миллиона вместо известных ранее 649 тысяч. А ущерб, который нанесли нацисты и их пособники Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу. В доказательство были изучены документы с грифом "секретно", а также заслушаны эксперты и свидетели.
Напомним, российские суды уже признали геноцидом действия фашистов в годы Великой Отечественной войны в восьми регионах РФ. Например, такое решение уже вынесено в отношении преступлений нацистов и пособников в Ленинградской области, где жители подвергались массовому уничтожению и истязаниям.
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