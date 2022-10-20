Мозговые паразиты могли стать причиной странного поведения "зомби-косуль" под Курганом
Биолог Чернышева обвинила в странном поведении курганских косуль мозговых паразитов
Врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева в беседе с Лайфом раскрыла причину странного поведения курганских косуль. По словам эксперта, всё дело в мозговых паразитах.
"У животных паразиты могут иметь различное происхождение, этим надо заниматься. Это, как бывает у баранов или овец по симптоматике, — вертячка (ходят по кругу. — Прим. Лайфа). Это поражение мозга одним из видов глистов", — пояснила она.
При вертячке идёт поражение головного мозга паразитами, может быть кровоточивость глаз. Причём бывают внутренние паразиты, в том числе гельминты и их личинки, которые выделяются через глаза и ранят. Кроме того, всё тело может быть усыпано пятнами — раз поражён мозг, то и весь организм. По словам врача, это касается не только животных, но может выявляться даже и у людей.
"Животных в лесу должны контролировать соответствующие специалисты, паразитологи ветеринарных служб. Картина генерализованного паразитоза", — заключила собеседница Лайфа.
"Петрович, я отхожу!": Охотник рискнул жизнью и не стал стрелять в агрессивную медведицу с медвежатами
Как уже писал Лайф, в Курганской области обнаружили порядка 30 косуль, которые заражены неизвестной болезнью, и неясно, несёт ли она какую-либо опасность для человека. Животные с пеной изо рта бьются в конвульсиях и неадекватно себя ведут. По всему телу у них непонятные пятна и кровоточат глаза.
VK / ЧП / ДТП Златоуст