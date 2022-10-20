Мозговые паразиты могли стать причиной странного поведения "зомби-косуль" под Курганом

Врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева в беседе с Лайфом раскрыла причину странного поведения курганских косуль. По словам эксперта, всё дело в мозговых паразитах.

"У животных паразиты могут иметь различное происхождение, этим надо заниматься. Это, как бывает у баранов или овец по симптоматике, — вертячка (ходят по кругу. — Прим. Лайфа). Это поражение мозга одним из видов глистов", — пояснила она.

При вертячке идёт поражение головного мозга паразитами, может быть кровоточивость глаз. Причём бывают внутренние паразиты, в том числе гельминты и их личинки, которые выделяются через глаза и ранят. Кроме того, всё тело может быть усыпано пятнами — раз поражён мозг, то и весь организм. По словам врача, это касается не только животных, но может выявляться даже и у людей.

"Животных в лесу должны контролировать соответствующие специалисты, паразитологи ветеринарных служб. Картина генерализованного паразитоза", — заключила собеседница Лайфа.