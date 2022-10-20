Нового премьера Великобритании могут объявить до 31 октября
Новую кандидатуру на должность британского премьер-министра могут найти уже до конца октября. Как заявил председатель руководящего комитета Консервативной партии ("Комитет-1922") Грэм Брейди, выборы могут завершиться уже 28-го числа.
"Будет возможно провести голосование и завершить выборы лидера к пятнице, 28 октября, поэтому у нас уже должен быть новый лидер до... 31 октября", — сказал он журналистам.
Ранее в четверг Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года она столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. Так, свои должности покинули её заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг.
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Getty Images / Mike Kemp