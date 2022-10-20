Нового премьера Великобритании могут объявить до 31 октября

Новую кандидатуру на должность британского премьер-министра могут найти уже до конца октября. Как заявил председатель руководящего комитета Консервативной партии ("Комитет-1922") Грэм Брейди, выборы могут завершиться уже 28-го числа.

"Будет возможно провести голосование и завершить выборы лидера к пятнице, 28 октября, поэтому у нас уже должен быть новый лидер до... 31 октября", — сказал он журналистам.