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20 октября, 14:08

Нового премьера Великобритании могут объявить до 31 октября

Новую кандидатуру на должность британского премьер-министра могут найти уже до конца октября. Как заявил председатель руководящего комитета Консервативной партии ("Комитет-1922") Грэм Брейди, выборы могут завершиться уже 28-го числа.

"Будет возможно провести голосование и завершить выборы лидера к пятнице, 28 октября, поэтому у нас уже должен быть новый лидер до... 31 октября", — сказал он журналистам.

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"Портит имидж всей партии": Аналитик объяснила решение Трасс покинуть пост премьера Британии

Ранее в четверг Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года она столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. Так, свои должности покинули её заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг.

Обложка ©

Getty Images / Mike Kemp

Николь Вербер

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