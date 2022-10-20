"Ларри в премьеры!": Кот с Даунинг-стрит поведал о просьбе короля после отставки Лиз Трасс

Главный мышелов британского правительства кот Ларри прокомментировал отставку премьер-министра Лиз Трасс. Заявление появилось в его официальном аккаунте в Twitter.

"Король [Великобритании] попросил меня стать премьером, потому что это безумие больше не может продолжаться", — говорится в твите.

При этом его подписчики оставили в комментариях под постом картинки с лозунгами "Ларри в премьер-министры", а также фотографии своих кошек, которые "поддерживают такое решение".