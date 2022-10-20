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20 октября, 14:02

"Ларри в премьеры!": Кот с Даунинг-стрит поведал о просьбе короля после отставки Лиз Трасс

Кот Ларри с Даунинг-стрит отреагировал на отставку Лиз Трасс

<p>Кот Ларри. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/LangdalePete" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@LangdalePete</a></p>

Кот Ларри. Фото © Twitter / @LangdalePete

Главный мышелов британского правительства кот Ларри прокомментировал отставку премьер-министра Лиз Трасс. Заявление появилось в его официальном аккаунте в Twitter.

"Король [Великобритании] попросил меня стать премьером, потому что это безумие больше не может продолжаться", — говорится в твите.

При этом его подписчики оставили в комментариях под постом картинки с лозунгами "Ларри в премьер-министры", а также фотографии своих кошек, которые "поддерживают такое решение".

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Напомним, что Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку.

Ирина Фальке

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