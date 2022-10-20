Жертвой очередного перформанса британских экоактивистов стал универмаг Harrods в Лондоне

Активисты природоохранного движения Just Stop Oil ("Просто покончите с нефтью") продолжают терроризировать Лондон. На этот раз они облили оранжевой краской витрины знаменитого универмага Harrods в центре города и по традиции разместили ролик в "Твиттере".

Экоактивисты из Just Stop Oil облили краской витрины универмага Harrods в центре Лондона. Видео © Twitter / Just Stop Oil

"Сегодня в 9:00 20 сторонников Just Stop Oil остановили движение на Найтсбридже в центре Лондона, требуя прекратить добычу нефти и газа. Двое из них также обрызгали оранжевой краской внешнюю часть универмага Harrods", — гласит подпись к ролику.

На опубликованных кадрах видно, как активисты беспощадно заливают яркой краской витрины известного лондонского магазина. В это время их сторонники облачились в оранжевую спецодежду и перекрыли центральную улицу. Охрана магазина пыталась оттащить их, а позже подоспела и местная полиция. Как сообщает британская газета Evening Standard, 17 из 20 участвующих в акции удалось задержать, им предъявят обвинения.