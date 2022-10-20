Названы неожиданные плюсы от глобального потепления для России

Глобальное потепление принесёт России целый ряд последствий, среди которых есть не только негативные. О них телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал доцент кафедры метеорологических прогнозов РГГМУ Валерий Цепелев. По его словам, на севере страны повышение температуры будет особенно заметно, так как лёд при таянии выделяет много тепла.

Метеоролог Цепелев рассказал, как глобальное потепление отразится на России. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Предполагается, что после исчезновения льда в Арктике температура на Северном полюсе поднимется больше чем на 30 градусов. В умеренных широтах температура, напротив, слегка упадёт и будет очень много осадков", — заявил метеоролог.

Из плюсов таких изменений Цепелев выделил улучшение навигации по Северному морскому пути, а также увеличение доступности Камчатки и Чукотки. Негативной стороной является таяние вечной мерзлоты, в зоне которой находятся дома и энергетическая инфраструктура.