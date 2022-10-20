Около 15 тысяч жителей Херсонской области перебрались на левый берег Днепра
В Херсонской области на левый берег Днепра переправилось уже порядка 15 тысяч мирных жителей. Об этом сообщил в "Телеграме" заместитель губернатора российского региона Кирилл Стремоусов.
"Уже около 15 тысяч жителей, прислушавшись к рекомендациям руководства Херсонской области, перешли на левый берег нашего региона", — написал Стремоусов.
Он также поблагодарил за доверие всех граждан, которые последовали призыву руководства Херсонской области, и подчеркнул, что "жизнь каждого из Вас для нас и для всей России — это больше чем любые материальные ценности".
Напомним, в целях обеспечения безопасности мирных жителей накануне в Херсонской области началось организованное перемещение граждан на другой берег Днепра. По состоянию на 12:00 по мск 19 октября из региона выехало до 40% населения.
ТАСС / Мармышев Дмитрий