Около 15 тысяч жителей Херсонской области перебрались на левый берег Днепра

В Херсонской области на левый берег Днепра переправилось уже порядка 15 тысяч мирных жителей. Об этом сообщил в "Телеграме" заместитель губернатора российского региона Кирилл Стремоусов.

"Уже около 15 тысяч жителей, прислушавшись к рекомендациям руководства Херсонской области, перешли на левый берег нашего региона", — написал Стремоусов.

Он также поблагодарил за доверие всех граждан, которые последовали призыву руководства Херсонской области, и подчеркнул, что "жизнь каждого из Вас для нас и для всей России — это больше чем любые материальные ценности".