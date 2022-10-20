МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок за рубеж из-за задержаний в Италии и ФРГ

Россиян призвали воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные РФ страны в связи с задержаниями некоторых граждан по требованию властей США. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МИД России вновь призывает всех, кто имеет хотя бы малейшее основание подозревать наличие к себе "интереса" со стороны США, воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные России страны, а также государства, с которыми у Вашингтона действуют двусторонние договорённости об экстрадиции", — говорится в её комментарии, распространённом МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что рассматривают инциденты с гражданами, задержанными в Италии и Германии, как "продолжение развёрнутой Вашингтоном масштабной кампании по захвату россиян, к которым имеются "претензии", для их последующего гарантированного осуждения американской карательной юстицией на длительные сроки заключения".

"Цинизм этой ситуации в том, что речь идёт о взятии заложников для их дальнейшего использования в политических целях", — добавила Захарова.