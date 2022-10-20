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20 октября, 13:18

Песню Веры Брежневой просят проверить из-за намёка на флаг украинских националистов

<p>Вера Брежнева. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Вера Брежнева. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин просит проверить новую песню Веры Брежневой на воспевание экстремистской символики, так как в тексте есть намёк на флаг украинских националистов. Копия обращения к генпрокурору РФ Игорю Краснову есть в распоряжении Лайфа.

"В песне, которую Вера Брежнева выбрала для возвращения на украинскую сцену, речь идёт о вышивании рубашки для молодого человека нитками чёрного и красного цветов, что наводит на определённые ассоциации с флагом "Организации украинских националистов"*", — говорится в документе.

Вопросы у общественника вызвали фразы: "Вышивала девушка, вышивала, чёрную и красную нить укладывала. Ой, та чёрная ниточка — это страдание, а красная ниточка — это любовь".

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Напомним, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева возобновила карьеру, перепев на украинском народный хит про вышиванку. В описании к треку указано, что "считающаяся народной песня зазвучала по-новому в современной аранжировке и в свете последних дней".

* Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации.

Татьяна Миссуми

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