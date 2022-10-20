В Киеве и ряде областей Украины ограничат подачу электроэнергии

На центральных территориях Украины вводится временное ограничение потребления электроэнергии, об этом сообщает в "Телеграме" пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе", — говорится в сообщении.

В связи с этим специалисты НЭК призвали жителей Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно уменьшить потребление электроэнергии.