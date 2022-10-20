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Регион
Опубликовано 20 октября 2022, 13:08

В Киеве и ряде областей Украины ограничат подачу электроэнергии

"Укрэнерго" анонсировала ограничение потребления электроэнергии в центральных областях

На центральных территориях Украины вводится временное ограничение потребления электроэнергии, об этом сообщает в "Телеграме" пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе", говорится в сообщении.

В связи с этим специалисты НЭК призвали жителей Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно уменьшить потребление электроэнергии.

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Ранее украинский энергохолдинг "ДТЭК" сообщил, что веерные отключения электроэнергии в Киеве начались раньше срока. Отключать электроэнергию планируется не более чем на четыре часа в разное время. Отключения в течение суток могут повторяться.

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Ирина Фальке
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