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20 октября, 13:01

Войска Белоруссии приготовились к провокациям у границ с Литвой и Польшей

В Минобороны Белоруссии сообщили, что готовы к любым провокациям извне

Белоруссия находится в состоянии готовности отразить возможные провокации на западном и северо-западном направлениях. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин.

"Войска и силы на ротационной основе выполняют соответствующие задачи на южных рубежах нашей страны. Мы также готовы реагировать на возможные провокации на западном и северо-западном направлениях", приводит его слова Belta.

Министр обороны Белоруссии призвал Киев не провоцировать Минск на агрессию

Министр обороны Белоруссии призвал Киев не провоцировать Минск на агрессию

Ранее в Белоруссии предупредили о формировании ударных группировок НАТО в Восточной Европе. По словам министра обороны республики генерал-лейтенанта Виктора Хренина, под видом борьбы с миграционным кризисом в Польше на белорусской границе сосредоточены военные силы. Москва и Минск договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск. А 17 октября сообщалось, что эти подразделения уже приступили к выполнению задач по защите Союзного государства.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Татьяна Миссуми

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