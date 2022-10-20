Войска Белоруссии приготовились к провокациям у границ с Литвой и Польшей

Белоруссия находится в состоянии готовности отразить возможные провокации на западном и северо-западном направлениях. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин.

"Войска и силы на ротационной основе выполняют соответствующие задачи на южных рубежах нашей страны. Мы также готовы реагировать на возможные провокации на западном и северо-западном направлениях", — приводит его слова Belta.