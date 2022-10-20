"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за поставки в сентябре

Молдавская энергетическая компания "Молдовагаз" рассчиталась с "Газпромом" за сентябрь и перевела аванс за октябрь. Об этом сообщил в четверг председатель правления газораспределительной компании Вадим Чебан в телеграм-канале.

"При содействии Правительства Республики Молдова АО "Молдовагаз" перечислило в ПАО "Газпром" 53,5 млн долларов за сентябрьские поставки природного газа. Также предприятие перечислило поставщику 27,4 млн долларов в качестве аванса размером в 50% от общей суммы оплаты поставок за октябрь", — написал Чебан.

Напомним, в начале октября стало известно, что "Газпром" может полностью прекратить поставки газа Молдавии в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября. "Молдовагаз" периодически на протяжении 2022 года нарушал условия контракта, а сроки оплаты переносились. Вчера, 19 октября, вице-премьер страны Андрей Спыну заявил о получении молдавской компанией госкредита под залог газотранспортной системы для выплат "Газпрому". Средства должны будут вернуть до 1 мая следующего года. В противном случае она лишится всех своих активов и 100%-ной доли в уставном капитале "Молдоватрансгаза".