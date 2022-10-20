"Притянутые за уши предположения": Захарова опровергла заявления о поставках России иранских БПЛА

Дипломат отметила, что информация о БПЛА, которую распространяют американские СМИ со ссылкой на различные анонимные источники, уже была много раз опровергнута как иранскими, так и российскими представителями.

"Есть ли необходимость комментировать предъявляемые и нам, и Тегерану вот эти некие претензии? Я думаю, что нет, поскольку всё это не более чем набор ничем не обоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений", — сказала она на брифинге.