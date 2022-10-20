"Притянутые за уши предположения": Захарова опровергла заявления о поставках России иранских БПЛА
Захарова назвала слухами заявления о поставках России иранских беспилотников
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слухами информацию о поставках России иранских беспилотников. По её словам, США выдвинули данные обвинения, чтобы оказывать серьёзное давление на Тегеран.
Дипломат отметила, что информация о БПЛА, которую распространяют американские СМИ со ссылкой на различные анонимные источники, уже была много раз опровергнута как иранскими, так и российскими представителями.
"Есть ли необходимость комментировать предъявляемые и нам, и Тегерану вот эти некие претензии? Я думаю, что нет, поскольку всё это не более чем набор ничем не обоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений", — сказала она на брифинге.
Ранее The Washington Post писала, что Иран якобы поставил России беспилотники. Однако позже глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта и не считает правильным поставки оружия ни Киеву, ни Москве. Однако украинский МИД всё же обвинил Иран в поставках вооружения России и призвал немедленно прекратить. В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал подобные заявления Украины предлогом для давления. А Иран опроверг все обвинения в поставках БПЛА.
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