"Мы такого не заказывали": Зеленский попытался опровергнуть причастность к теракту на Крымском мосту
Зеленский отверг причастность Киева к теракту на Крымском мосту
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что, "насколько ему известно", Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CTV.
"Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно", — указал президент Украины.
Напомним, в результате подрыва грузовика на Крымском мосту утром 8 октября было разрушено два пролёта дорожного полотна и погибло пять человек. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сразу после ЧП заявил, что это только "начало". По его словам, "всё незаконное должно быть разрушено". Как сообщили в ФСБ, за соучастие в теракте задержаны пятеро граждан России, а также трое граждан Украины и Армении. СК РФ уточнил, что всего установлено 12 причастных, предварительно, погибшего водителя грузовика среди них нет. Также российские силовики назвали организатора взрыва: им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.
Тем временем по мосту началось движение автобусов. Кроме того, пассажиры могут передвигаться на легковом транспорте, пригородных поездах и поездах дальнего следования. Лайф публиковал видео демонтажа разрушенных пролётов Крымского моста.
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