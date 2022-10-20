"Мы такого не заказывали": Зеленский попытался опровергнуть причастность к теракту на Крымском мосту

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что, "насколько ему известно", Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CTV.

"Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно", — указал президент Украины.