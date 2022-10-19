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19 октября, 08:39

Вера Брежнева возобновила карьеру, перепев на украинском народный хит про вышиванку

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева вернулась к творчеству после продолжительной паузы. Пока в Сети плодятся слухи о разводе артистки с мужем, композитором Константином Меладзе, Брежнева с головой ушла в музыку. Для начала Вера вместе с певицей Tayanna перепела песню "Вышиванка" на стихи украинского поэта Николая Сома. Музыку к ней когда-то написал советский композитор Оскар Сандлер.

"Считающаяся народной, песня зазвучала по-новому в современной аранжировке и в свете последних дней. В ней символично о чёрных и красных нитях, разлуке и любви, о тревоге <...>. О том, как украинские женщины стежок за стежком на полотне передавали любимым поддержку и тепло души", — сказано в описании к треку, размещённому на ютуб-канале Брежневой.

Вера Брежнева и певица Tayanna перепели украинскую народную песню "Вышиванка". Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ververa

Бывший PR-менеджер Веры Брежневой заявила, что певица не вернётся в Россию

Бывший PR-менеджер Веры Брежневой заявила, что певица не вернётся в Россию

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ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Марта Белова

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