Вера Брежнева возобновила карьеру, перепев на украинском народный хит про вышиванку

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева вернулась к творчеству после продолжительной паузы. Пока в Сети плодятся слухи о разводе артистки с мужем, композитором Константином Меладзе, Брежнева с головой ушла в музыку. Для начала Вера вместе с певицей Tayanna перепела песню "Вышиванка" на стихи украинского поэта Николая Сома. Музыку к ней когда-то написал советский композитор Оскар Сандлер.

"Считающаяся народной, песня зазвучала по-новому в современной аранжировке и в свете последних дней. В ней символично о чёрных и красных нитях, разлуке и любви, о тревоге <...>. О том, как украинские женщины стежок за стежком на полотне передавали любимым поддержку и тепло души", — сказано в описании к треку, размещённому на ютуб-канале Брежневой.