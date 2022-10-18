Звёзды, которым в 2022-м неожиданно стукнуло 50 лет, хотя по ним и не скажешь

Казалось бы, только недавно они набирали популярность, блистая на сцене и телеэкранах совсем юными, неопытными. А в этом году наши любимые артисты отмечали 50-летние юбилеи. И самое интересное, что звёзды совершенно не выглядят на свой возраст — максимум на 35–40 лет. Кто из знаменитостей в 2022-м с гордостью отметил полтинник?

Влад Лисовец — 9 августа

Стилист Влад Лисовец. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / vladislavlisovets

Начнём с самого главного модника российского интернет-пространства — Влада Лисовца. Стилист, знаток трендов всегда в курсе, как подчеркнуть достоинства и спрятать недостатки, поэтому на вид ему никогда не дашь больше 35. Однако 9 августа Лисовцу исполнилось 50 лет.

Эминем — 17 октября

Эминем. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / shadyrecords

Рэпер Эминем — самый продаваемый артист нулевых — ворвался в шоу-бизнес в то время, когда вершины хит-парадов брали афроамериканцы. Хотя сейчас 50-летний музыкант не в силах повторить былой успех, для тех, чьи подростковые годы пришлись на лучший период карьеры Эма, он остаётся номером один. Внешне Eminem почти не изменился. Да, отрастил бородку, но выглядит так же свежо, как и в 30 лет.

Лёва Би-2 — 2 сентября

Лёва Би-2. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / levab2

Сооснователь рок-группы "Би-2" Лёва пополнил ряды знаменитостей, кому за 50, в сентябре. Но ребяческое настроение Лёвы, его задор и любовь к жизни помогают сохранить молодость тела и души. Согласитесь, музыканту никак не дашь полтинник?

Кэмерон Диас — 30 августа

Кэмерон Диас. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / camerondiaz

Секс-символ Голливуда, популярная актриса, модель и молодая мама Кэмерон Диас наглядно показывает, как нужно выглядеть в 50 лет. Знаменитость может похвастаться спортивной фигурой, несмотря на позднюю беременность. Кэмерон было 47, когда она родила дочь Рэддикс.

Бен Аффлек — 15 августа

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото © Getty Images / Rocco Spaziani / Archivio Spaziani / Mondadori Portfolio

Бен Аффлек не только не стареет душой и телом, но и доказывает, что, когда тебе 50, жизнь только начинается. Артист сделал второе предложение своей давней возлюбленной Дженнифер Лопес, женился, а теперь наслаждается всеми прелестями семейной жизни.

Дита фон Тиз — 28 сентября

Дита фон Тиз. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ditavonteese

В это почти невозможно поверить, но знаменитой фотомодели, певице и танцовщице в жанре бурлеска 28 сентября стукнул полтинник. По фото Дите фон Тиз дашь максимум 30 лет. Всё из-за невероятной фарфоровой белой кожи, чёрных локонов и особой диеты, которая дарит знаменитости такой юный внешний вид.

Сергей Горобченко — 29 июля

Сергей Горобченко. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sgorobchenko_official