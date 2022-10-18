Певица Земфира потеряла миллионы, променяв Россию на Европу

Российская певица Земфира 24 и 26 февраля, после начала "Операции Z", отыграла концерты в Москве — первые за пять лет, а через неделю в компании верной подруги Ренаты Литвиновой отправилась в Париж. Четыре с половиной месяца артистка хранила молчание, не раскрывая дальнейших планов, а в августе анонсировала концертный тур по 11 заграничным городам. Ожидаемо, гонорары за выступления на чужбине совсем не те, что Земфира привыкла получать на родине.