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18 октября, 12:58

Певица Земфира потеряла миллионы, променяв Россию на Европу

Российская певица Земфира 24 и 26 февраля, после начала "Операции Z", отыграла концерты в Москве — первые за пять лет, а через неделю в компании верной подруги Ренаты Литвиновой отправилась в Париж. Четыре с половиной месяца артистка хранила молчание, не раскрывая дальнейших планов, а в августе анонсировала концертный тур по 11 заграничным городам. Ожидаемо, гонорары за выступления на чужбине совсем не те, что Земфира привыкла получать на родине.

Например, за билеты на концерт в Гааге певица выручит порядка 170 тысяч евро (около 10 миллионов рублей), пишет газета "Известия". И отмечает, что в 2016 году, когда Зёма давала концерт в "Олимпийском", пришлось организовывать один дополнительный: билеты разлетелись как горячие пирожки. На первое шоу было продано 30 тысяч билетов стоимостью от 2500 до 25 000 рублей, соответственно, тогда Рамазанова заработала сотни миллионов рублей.

Земфира, для которой певицы Пугачёвой не существовало, внезапно "переобулась"

Земфира, для которой певицы Пугачёвой не существовало, внезапно "переобулась"

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ТАСС / Егор Алеев

Марта Белова

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