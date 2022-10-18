Певица Земфира потеряла миллионы, променяв Россию на Европу
Российская певица Земфира 24 и 26 февраля, после начала "Операции Z", отыграла концерты в Москве — первые за пять лет, а через неделю в компании верной подруги Ренаты Литвиновой отправилась в Париж. Четыре с половиной месяца артистка хранила молчание, не раскрывая дальнейших планов, а в августе анонсировала концертный тур по 11 заграничным городам. Ожидаемо, гонорары за выступления на чужбине совсем не те, что Земфира привыкла получать на родине.
Например, за билеты на концерт в Гааге певица выручит порядка 170 тысяч евро (около 10 миллионов рублей), пишет газета "Известия". И отмечает, что в 2016 году, когда Зёма давала концерт в "Олимпийском", пришлось организовывать один дополнительный: билеты разлетелись как горячие пирожки. На первое шоу было продано 30 тысяч билетов стоимостью от 2500 до 25 000 рублей, соответственно, тогда Рамазанова заработала сотни миллионов рублей.
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ТАСС / Егор Алеев