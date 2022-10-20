"Сферум" интегрировал электронный журнал и дневник в двух регионах
Образовательная платформа "Сферум" завершила интеграцию с сервисами электронных дневников и журналов в Нижегородской области и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Этим регионам повезло стать первыми, где появилась возможность полноценно использовать "Сферум" прямо из локальных образовательных систем. На очереди и другие субъекты страны.
Интеграция позволила сделать сервис для педагогов и учеников всех школ региона ещё более удобным и функциональным за счёт бесшовного перехода из дневника в "Сферум". Учителя теперь могут планировать и проводить онлайн-уроки, которые появятся в расписании у школьников, а также создавать чаты как с детьми, так и их родителями в учебном профиле "Сферум" в VK-мессенджере.
"Наша задача — сделать "Сферум" единым окном для всех участников образовательного процесса. Интеграция электронных журналов и дневников является одной из важнейших составляющих этого процесса. Благодаря ей педагоги, школьники и их родители могут быстро, удобно и безопасно переключаться между сервисами, когда это необходимо, и получают доступ к полезному функционалу обеих платформ", — прокомментировал генеральный директор ООО "Цифровое образование" (компания-разработчик "Сферума") Рубен Акопов.
Проект реализован при участии разработчика региональных решений в сфере образования ООО "Веб-мост" (Автоматизированная информационная система "Электронный журнал Элжур") и экспертной поддержке компании "Иннопрактика".
Ранее Лайф писал, что Минпросвещения, Минцифры и компания VK подписали соглашение о создании и внедрении сервисов IT-компании в российские учебные заведения. Так в VK-мессенджере появился профиль "Сферум" для общения учителей, родителей и школьников. Кстати, сейчас проходит "Марафон общения" для учителей. В рамках акции педагоги смогут развить свои цифровые навыки и выиграть полезную технику для себя и образовательной организации. Чтобы принять участие, необходимо установить на свой смартфон "VK Мессенджер", зайти в учебный профиль "Сферум" и просто начать им активно пользоваться — создавать чаты с учениками и коллегами, обмениваться сообщениями и файлами. Подробнее об условиях и призах читайте здесь.
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