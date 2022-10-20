"Сферум" интегрировал электронный журнал и дневник в двух регионах

Образовательная платформа "Сферум" завершила интеграцию с сервисами электронных дневников и журналов в Нижегородской области и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Этим регионам повезло стать первыми, где появилась возможность полноценно использовать "Сферум" прямо из локальных образовательных систем. На очереди и другие субъекты страны.

Интеграция позволила сделать сервис для педагогов и учеников всех школ региона ещё более удобным и функциональным за счёт бесшовного перехода из дневника в "Сферум". Учителя теперь могут планировать и проводить онлайн-уроки, которые появятся в расписании у школьников, а также создавать чаты как с детьми, так и их родителями в учебном профиле "Сферум" в VK-мессенджере.

"Наша задача — сделать "Сферум" единым окном для всех участников образовательного процесса. Интеграция электронных журналов и дневников является одной из важнейших составляющих этого процесса. Благодаря ей педагоги, школьники и их родители могут быстро, удобно и безопасно переключаться между сервисами, когда это необходимо, и получают доступ к полезному функционалу обеих платформ", — прокомментировал генеральный директор ООО "Цифровое образование" (компания-разработчик "Сферума") Рубен Акопов.