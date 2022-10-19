Карманный шпион: Почему WhatsApp могут запретить в школах На кого охотятся западные спецслужбы, замеченные экспертами в сотрудничестве с американскими соцсетями, и почему WhatsApp не рекомендуют использовать в школах. 18 октября, 21:40 Фото © Getty Images / Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket

Минпросвещения России рекомендовало школам отказаться от WhatsApp и перейти в отечественные соцсети неслучайно. Эксперты по кибербезопасности объясняют, что западные и украинские спецслужбы начали охоту за россиянами и в первую очередь идёт поиск и вычисление семей военнослужащих, их родственников и друзей. Какие ещё опасности скрывает приложение и могут ли его запретить?

В совокупности эта аудитория, исходя из количества военнослужащих в 120 тысяч контрактников и 300 тысяч мобилизованных, составляет несколько десятков миллионов человек. Неслучайно последние три недели участились звонки из украинского ЦИПсО. Россиян беспокоили якобы "сотрудники военкоматов", которые требовали от людей без опыта военной службы и военной специальности готовиться к мобилизации.

Инициативы чиновников

Напомним, профильное министерство рекомендовало школам использовать федеральную систему "Моя школа" и "VK Мессенджер". При этом в ряде регионов от учителей и родителей потребовали отказаться от "использования на рабочих местах иностранных сервисов — WhatsApp, Viber, Skype, Google Drive и других площадок".

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WhatsApp принадлежит запрещённой компании Facebook*, а та — Meta*, которая в России объявлена экстремистской. Она является одной из крупнейших компаний США и сотрудничает со спецслужбами. Она была одним из организаторов первой информационной психологической атаки в начале СВО против российских пользователей соцсети. ЦИПсО (отдел ВСУ по психологическому противодействию) выкупил огромные рекламные площадки в русскоязычном сегменте Facebook* и устроил деморализующее шоу.

Взаимодействие украинских спецслужб и ЦРУ — давно не секрет, именно поэтому российским властям пришлось радикально расстаться с этим мессенджером, напоминают эксперты.

Опасность западных мессенджеров

— Вся информация, которая аккумулируется и циркулирует в компании Meta*, может представлять достаточно серьёзный интерес для западных и украинских спецслужб . В первую очередь речь идёт о семьях военнослужащих, их родственниках и друзьях. Идёт поиск и анализ данных таких людей, изучение их взглядов и тревог, разработка стратегий для планирования дальнейших информационных и других диверсий, — комментирует генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-техно" Роман Ромачев. — По переписке в школьных чатах украинский ЦИПсО может получить полный расклад ситуации в семьях военнослужащих. Выход этой информации за пределы страны крайне востребован для противников и крайне опасен для россиян. Чем меньше они знают, тем лучше.

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Эксперт рассказал и о чисто технических возможностях внедрить любого человека под видом родителя в школьный чат. В таком случае люди будут думать, что это родитель, а на самом деле — провокатор. Он может склонять их к неправомерным действиям, что называется, изнутри. Таким образом, переход на российские платформы — это попытка государства постепенно перевести общество на безопасные мессенджеры. Так как "ВКонтакте" или "Телеграм" не зарегистрированы в США, то на них не оказывают прямое давление.

— Российским сотрудникам спецслужб давно запрещено иметь аккаунты в зарубежных соцсетях. Что касается бюджетников, то министерства могут лишь рекомендовать уйти из западных мессенджеров, потому что рано или поздно сервисы, не выполняющие законы РФ, будут блокировать в том числе и WhatsApp. И чтобы эти лишения не ударили по бизнесу, коммуникациям и общению граждан, работа ведётся в рекомендательном режиме, — пояснил Роман Ромачев. Специалист также предостерёг от хранения личных данных на западных платформах, в том числе и пересылки файлов и ссылок.

Специалист по кибербезопасности и глава компании "Крибрум" Игорь Ашманов привёл реальный случай непонимания опасности, когда одному из его сотрудников через WhatsApp звонили из военкомата, отправив анкету для заполнения. То есть, пользуясь WhatsApp, граждане России сознательно дарят украинским спецслужбам информацию для диверсий, напоминает Ашманов.

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О том, что в правительстве задумались над переводом учителей школ и преподавателей вузов на российские мессенджеры в рамках госпрограммы "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", было известно ещё в прошлом году. Но спецоперация на Украине внесла свои коррективы.

Ранее основатель соцсети "Телеграм" Павел Дуров предостерёг от использования WhatsApp, который, по его мнению, предоставляет доступ хакерам к любому из приложений. И это не чёрный пиар владельца собственной соцсети, соглашаются эксперты.

— Неважно, являетесь ли вы самым богатым человеком на Земле — если у вас на телефоне установлен WhatsApp, все ваши данные из любого приложения на вашем устройстве доступны, выяснил Джефф Безос в 2020 году. Вот почему я удалил WhatsApp со своих устройств много лет назад. Его установка создаёт дверь для проникновения в ваш телефон, — написал Павел Дуров в своём ТГ-канале.

Фото © Shutterstock Опасаетесь ли вы утечек через WhatsApp? 0 Да, потому что мессенджер контролируется из США Нет, все мессенджеры хорошо защищены Мне всё равно, у меня нет секретов в переписках Я давно перешёл на другие мессенджеры

Авторы Елена Стафеева