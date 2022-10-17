Почему работа западных IT-компаний угрожает России потерей суверенитета Последние пять лет во всём мире обсуждается тема регулирования бигтеха, но опыт Запада показывает, что полностью подчинить IT-гигантов крайне сложно, у них всегда находятся лазейки для манипуляций. 17 октября, 16:07 Обложка © Shutterstock / Antwon McMullen

Рост американского бигтеха несёт риски для национальных интересов государств. Такой вывод давно сделали в Китае, запретив использовать самые популярные американские соцсети, в Европе за неисполнение европейского законодательства IT-компании ждут большие штрафы. В целом опыт ЕС и Великобритании, пытавшихся "приземлить" крупных игроков и урегулировать их деятельность, показал, что были приняты лишь косметические меры, не решающие до конца проблемы безопасности, которые способны устроить стране высокотехнологичные гиганты отрасли.

— Регулирование бигтеха — актуальная тема для всего мира. В Европе и США в силу мощного института лоббизма законы, регулирующие бигтех, принимаются со скрипом и затягиваются по времени, что приводит к рискам государства и общества. У России в этом плане достаточно либеральная позиция, компаниям не мешают работать в случае, если они соблюдают российские законы. Если этого не происходит, то вступают в силу ограничения и штрафы. Однако если сравнивать суммы наказаний, то во Франции или в Австралии они исчисляются десятками миллионов долларов. У нас подобные решения, вынесенные судом, не бьют по кошелькам IT-гигантов. На мой взгляд, наши законы должны быть жёстче, что будет способствовать повышению безопасности граждан РФ, — отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Россия идёт по пути Китая, уверен генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-техно" Роман Ромачев. Это подчеркивает и сегодняшняя новость со стороны Минобразования, которое запретило школам использовать соцсеть WhatsApp.

— В США давно уже не демократия, а корпоратократия. Это означает, что власть в государстве принадлежит крупным корпорациям. Meta*, которая запрещена в России, является одной из крупнейших организаций США, то же самое можно сказать про Google. У них огромные рычаги влияния, лоббистский аппарат, который принимает решения, выгодные в первую очередь этим компаниям. То же самое можно сказать о западном ВПК и крупных финансовых корпорациях, — полагает Роман Ромачев.

Эксперт приводит пример, как выглядит лоббирование интересов западного ВПК в связи с СВО. Западное вооружение сейчас активно отправляют на Украину, чтобы уничтожить, а на его место поставить новое. Поэтому высокотехнологичным компаниям крайне не выгодно, чтобы в государствах появились регуляторы, законодательные обременения, принуждающие к каким-то запретам.

— В этой связи можно вспомнить Facebook*, который сливал данные аналитическим компаниям, чтобы один из кандидатов мог более точно настроить свою рекламу, исходя из предпочтений аудитории, и победить на выборах. Поэтому Марка Цукерберга вызывали в Сенат и проводили с ним беседы. Вряд ли США в ближайшее время удастся внести серьёзные коррективы в работу таких корпораций-монстров, — объясняет Роман Ромачев.

По его словам, любая корпорация настроена получить большую прибыль, а это возможно только там, где есть большая аудитория. Например, потенциальный миллиард пользователей Китая или Индии. Сейчас уже доказано, даже в России Meta* предоставляла рекламные площадки для украинской стороны, активно использующей элементы насилия и методы психологической войны против граждан нашей страны. Поэтому её и признали экстремистской.

— Законодательные ограничения крайне не выгодны для самих IT-компаний, но поскольку они действуют в первую очередь в интересах страны, где они находятся де-юре и де-факто, то вынуждены соответствовать и отвечать интересам США. Поэтому крупные IT-корпорации постепенно превращаются в инструмент геополитического влияния и теряют прибыль. Но эти потери им компенсируются в том числе и за счёт сотрудничества со спецслужбами этих стран, — напоминает Ромачев.

Опыт Европы

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Различные варианты регулирования бигтеха разрабатывают Великобритания, Европейский союз, Россия и США. Правовые инициативы прежде всего направлены на деятельность цифровых гигантов, таких как Apple, Google и Facebook*, — именно они располагают наиболее значительными финансовыми ресурсами и огромными базами персональных данных пользователей, которые нередко сливаются или становятся доступны враждебным действиям. Например, украинским ЦИПСо в конфликте между Украиной и Россией, а по сути — Москвой и НАТО.

Основные претензии к корпорациям общие: подавление конкуренции, манипулирование общественным мнением, распространение деструктивного контента, уклонение от уплаты налогов. Европейские страны давно обеспокоены тем, что IT-гиганты активно поглощают локальные стартапы. Так, в 2022 году власти Германии, Франции и Нидерландов заявили, что ЕС должен установить чёткие юридические правила по приобретению местных IT-компаний так называемыми привратниками — крупными интернет-платформами, которые обладают значительным экономическим весом и влиянием на внутренний рынок ЕС.

В июле 2022 года в ЕС был принят закон о цифровых услугах (DSA): он описывает требования к поставщикам цифровых услуг по противодействию распространению нелегального контента, дезинформации в Интернете и другим социальным рискам. Несоблюдение требований DSA влечёт за собой различные санкции, включая штрафы на сумму до 6% от глобального оборота. Закон касается в том числе социальных сетей и маркетплейсов.

Помимо этого в июле того же года Еврокомиссия приняла закон о цифровых рынках (DMA). В нём установлены требования к крупным онлайн-платформам на цифровом рынке, действующим в качестве "привратников". DMA распространяется на все компании независимо от страны базирования. Нарушение закона будет караться штрафом в размере до 10% от глобального годового оборота компании за первое и до 20% за последующие нарушения.

Отдельные страны Европы дополнительно принимают местные законы о регулировании бигтеха. Так, в июле 2017 года Германия утвердила законопроект, согласно которому социальные сети, не удалившие запрещённый контент, будут оштрафованы на сумму от 5 до 50 миллионов евро. Откровенно противоправные материалы, например призывы к насилию, необходимо удалять в течение 24 часов. Если легальность контента нельзя оценить однозначно, срок рассмотрения может быть продлён до недели. Помимо этого в 2022 году Германия одобрила внедрение ИИ-систем распознавания возраста по лицу для авторизации в соцсетях.

Америка

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Усилить контроль над бигтехом пытаются и на его родине. В США неоднократно обсуждались вопросы ужесточения правового регулирования на фоне увеличения количества жалоб на технологические платформы, в первую очередь Amazon, Apple, Facebook* и Google. Площадки обвинялись в подавлении конкуренции и инноваций, злоупотреблении конфиденциальными данными пользователей. Также Республиканская партия неоднократно отмечала, что Facebook*, Google и Twitter подвергают консерваторов цензуре. Несмотря на то что конгрессмены активно обсуждают меры по снижению влияния техногигантов, десятки законопроектов не были приняты из-за принципиальных разногласий по поводу воздействия правительства на бизнес.

Путь России и Китая

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Китай первым ограничил работу неподконтрольных IT-гигантов. Власти страны опасались политических рисков, когда компании, владеющие громадными массивами данных об иностранных пользователях, были не подотчётны Пекину и могли делиться ими с регулирующими органами в США. Поэтому Правительство Китая решило запретить компаниям с большим объёмом конфиденциальной информации выходить на биржи в США. В феврале 2022 года Китай представил обновлённое законодательство, призванное ограничить монополию локальных техногигантов на внутреннем рынке.

Своя практика борьбы с IT-гигантами вырабатывается и в России. С 1 февраля 2021 года в стране действует закон о саморегулировании социальных сетей. Владельцы онлайн-площадок обязаны самостоятельно выявлять и блокировать публикации, содержащие материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию, склоняющую детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данные о способах изготовления и использования наркотиков, а также о способах совершения самоубийства и призывах к нему. Также с 1 января 2022 года в России вступил в силу закон о "приземлении" иностранных IT-компаний. Он обязывает все площадки с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей открыть в РФ свой филиал, уполномоченное юридическое лицо или представительство, за отказ предусмотрены значительные штрафы.

В июле 2022 года президент также подписал закон, предусматривающий внесение масштабных изменений в Федеральный закон "О персональных данных". Новые поправки призваны защитить пользователя, исключить халатное отношение со стороны операторов персональных данных, дать выбор — предоставлять или нет свои персональные данные определённой организации и исключить дискриминацию: оператор не сможет отказать человеку в обслуживании, если тот не согласится на предоставление персональных данных.

*Компания-владелец Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

Фото © Shutterstock Почему IT-гиганты становятся государством в государстве? 0 Они не подчиняются чужому законодательству Слишком мягкое законодательство Американские IT-компании подчиняются только США

Авторы Елена Стафеева