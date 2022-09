Генералы ментальных войн: Почему алгоритмы YouTube в России могут подвергнуть цензуре

Иллюзорное зомбирование и фейки

Как алгоритмы YouTube игнорируют пожелания пользователей

Новый закон для алгоритмов

Политик обратил внимание на термин algorithmic anxiety, что можно перевести как алгоритмическая тревожность. Его всё чаще используют на Западе, называя психологическое состояние, которое провоцируют рекомендательные алгоритмы. Когда человек начинает испытывать раздражение, беспокойство и даже тревогу от рекомендаций и не понимает, как они формируются и как от них избавиться. Этот феномен подробно описан в статье The Age of Algorithmic Anxiety в The New Yorker.