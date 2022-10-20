НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 октября, 13:13

Психолог объяснила, как отличить усталость от депрессии по одному признаку

Психолог Лобанова назвала главное отличие усталости от депрессии

Медицинский психолог "СМ-Клиники" Диана Лобанова рассказала, как отличить обычную усталость от депрессии. Как отметила врач в беседе с "Газетой.ru", эмоциональная подавленность далеко не всегда является признаком психического расстройства.

По словам специалиста, главный критерий здесь — длительность пребывания человека в подавленном состоянии. Если упадок сил не покидает больше двух недель подряд, то в большинстве случаев речь идёт о растущей депрессии. В этом случае такое состояние вряд ли может пройти само, поэтому для выздоровления будет необходима помощь профессионала.

"При депрессии человек значительный период времени помимо упадка настроения и отсутствия энергии наблюдает заторможенность мышления, не может ни на чём надолго сконцентрироваться, перестаёт чувствовать удовольствие и расслабление от отдыха. Он также испытывает постоянную физическую усталость даже при отсутствии физических нагрузок. Люди с депрессией испытывают проблемы со сном, у них пропадает аппетит", — объяснила психолог.

При наличии всех вышеперечисленных признаков она рекомендует записаться на обследование к психотерапевту или психиатру. А в случае подтверждения диагноза — придерживаться назначенных рекомендаций врача.

Психолог предупредила родителей о последствиях тотального контроля над ребёнком

Психолог предупредила родителей о последствиях тотального контроля над ребёнком

Ранее психолог Сультеев раскрыл, как с помощью одежды и заставки на смартфоне привыкнуть к короткому световому дню, ведь недостаток солнечных лучей и витаминов часто приводит к унынию и апатии. Разгрузиться в переходный период также поможет просмотр комедий и различные интеллектуальные игры.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров