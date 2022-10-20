Санкционный террор: Зачем США охотятся за сыном губернатора Усса Минюст США отрапортовал о разоблачении международной группировки нефтетрейдеров, в которую входил и Артём Усс. Бизнесмены якобы обходили санкции и отмывали деньги. Они задержаны. В чём интерес США? 20 октября, 11:41 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Liu Jie / Xinhua / ZUMA

40-летний Артём Усс был арестован накануне в Милане по запросу США, Минюст которых считает его причастным к уклонению от санкций и отмыванию денег. Телеграм Артёма замолчал 17 октября. Тогда же в Германии был арестован его компаньон Юрий Орехов. Они дожидаются экстрадиции в США, где им предъявлены серьёзные обвинения в обходе санкций, контрабанде и получении доступа к оборонным технологиям американских компаний.

Дело Усса уже поступило на рассмотрение суда Восточного округа Нью-Йорка. В течение нескольких недель Минюст США должен отправить в Италию документы на экстрадицию российского бизнесмена. В Италии у Усса есть адвокат, с которым держат контакт в том числе и российские дипломаты.

— Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всём мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден, — так отреагировал губернатор Красноярского края на новость об аресте в Италии своего сына Артёма.

Александр Усс. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Обвинения также предъявлены трём гражданам РФ — Сергею Тулякову, Тимофею Телегину и Светлане Кузургашевой, а также Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото — сотрудничавшим с Уссом гражданам Венесуэлы.

По версии Минюста США, Орехов и Усс являются бенефициарами немецкой компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), которая занимается нефтетрейдингом и торговлей промышленным оборудованием. Орехов в NDA является также гендиректором. Кузургашева возглавляет одну из аффилированных компаний, через которую Орехов и Усс якобы покупали у американских компаний военные разработки и технологии двойного назначения, отправляя их обслуживающим оборонный сектор российским компаниям "Радиоавтоматика", "Радиоэкспорт" и "Абтроникс", контролируемым Телегиным и Туляковым. Все расчёты производились в криптовалюте. По данным Минюста США, якобы в образцах российского оружия на Украине были найдены американские полупроводники.

Также Орехов и Усс будто бы с помощью NDA контрабандой поставляли в обход санкций сотни миллионов баррелей нефти государственной венесуэльской компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) покупателям в России и Китае. Согласно американскому законодательству, за обход санкций и контрабанду грозит до 20 лет лишения свободы и/или штраф в размере миллиона долларов за каждое нарушение. В случае же покупки оборонных технологий суд может назначить до 30 лет лишения свободы.

Не исключено, что таким образом США формируют из российских граждан обменный фонд.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото © ТАСС / Ron Sachs / Pool Via Cnp / CNP / ZUMA

В августе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер настаивала на обмене российского бизнесмена Виктора Бута на американцев Пола Уилана, получившего в России 16 лет за шпионаж, и арестованную за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер. Однако российскую сторону не устраивал обменный фонд. Видимо, американская сторона рассчитывает, что после задержания Усса он стал весомым.

Кто такой Артём Усс?

Артём Усс родился 22 апреля 1982 года, окончил юрфак Сибирского федерального университета. С 2014 года активно занимается бизнесом. Ранее специализировался на недвижимости. Согласно данным СПАРК, сейчас Усс-младший является совладельцем (38,70%) компании "Сибуголь" с выручкой 4 миллиарда рублей и ООО "Управляющая компания СМ. СИТИ" с выручкой 184 миллиона рублей.

© СПАРК

Также с Уссом связывают "Сан-Диего" и "Дон Диего" — два отеля на итальянском острове Сардиния.

Уссу принадлежит четырёхкомнатная квартира площадью около 100 квадратных метров на Пречистенке — в престижном столичном районе Хамовники. В российском автопарке у него есть кроссоверы BMW X5 и Porsche Cayenne Turbo, премиальный седан Audi A8L и несколько относительно бюджетных моделей.

Почему американские власти преследуют Усса? 0 Хотят посадить его в США за мнимые преступления Собираются использовать его как рычаг в переговорах с Россией Хотят обменять его на граждан США, осуждённых в России Это элемент конкурентной борьбы в международном бизнесе

Авторы Станислав Сенькин