Пять сотрудников МЧС ЛНР погибли при обстреле села Червоный Прапор со стороны ВСУ

Пять сотрудников МЧС ЛНР погибли, ещё девять представителей аварийных служб получили ранения в результате обстрела посёлка Червоный Прапор со стороны ВСУ с применением американской системы РСЗО HIMARS. Об этом говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

"Во время ликвидации последствий ночного обстрела посёлка Червоный Прапор вооружённые формирования Украины нанесли повторный ракетный удар по населённому пункту с применением американской РСЗО M142 HIMARS (две ракеты типа M31 GMLRS), в результате которого погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб", — говорится в сообщении.