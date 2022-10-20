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20 октября, 13:26

Пять сотрудников МЧС ЛНР погибли при обстреле села Червоный Прапор со стороны ВСУ

Пять сотрудников МЧС ЛНР погибли, ещё девять представителей аварийных служб получили ранения в результате обстрела посёлка Червоный Прапор со стороны ВСУ с применением американской системы РСЗО HIMARS. Об этом говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

"Во время ликвидации последствий ночного обстрела посёлка Червоный Прапор вооружённые формирования Украины нанесли повторный ракетный удар по населённому пункту с применением американской РСЗО M142 HIMARS (две ракеты типа M31 GMLRS), в результате которого погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф сообщал, что украинские силовики продолжают обстреливать Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), создавая риск техногенной катастрофы.

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ТАСС / Народная милиция ЛНР

Артур Белкин

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