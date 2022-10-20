Врачи опровергли миф о влиянии размера груди на развитие онкологии

Размер груди не влияет на риск развития онкологии у женщин, а утверждения о том, что с раком чаще сталкиваются обладательницы пышных форм, являются мифом. Об этом пишет АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу Федерального научно-клинического центра специализированных видов медпомощи и медтехнологий Федерального медико-биологического агентства России.

Специалисты напомнили, что основными факторами появления заболевания являются возраст, наследственность и гормональный фон, но не размер груди. Однако, как указали врачи, чем больше железистой ткани, тем больше площадь для возникновения патологии. При большом размере бюста усложняется и первичная диагностика недуга, так как в таком случае опухоль нащупать сложнее.

"Так как на начальных этапах развития рака опухолевые образования достигают не более двух сантиметров, женщинам с большим размером груди тяжелее их прощупать. Поэтому в подобных случаях пациентки чаще приходят к врачу уже на более поздних стадиях развития недуга, когда новообразование становится видно невооружённым взглядом", — сообщили в пресс-службе.

Именно по этой причине некоторые европейские исследования показывают, что операции по уменьшению молочных желез помогают снизить риск развития рака. Также медики добавили, что ежегодно рак молочной железы выявляют у 50 тысяч россиянок. Так, за последние 15 лет уровень заболеваемости в стране вырос почти в два раза. Такая статистика в том числе связана с улучшением качества диагностики, позволяющей определять наличие новообразования на начальном этапе развития.