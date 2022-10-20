"Портит имидж всей партии": Аналитик объяснила решение Трасс покинуть пост премьера Британии
Аналитик Ерёмина раскрыла, кто станет "более предпочтительным" для поста премьера Британии
Уходящая с поста премьер-министра Британии Лиз Трасс уже достаточно сделала, показав всему миру, что "идёт не в том направлении и портит имидж всей партии". Об этом в беседе с RT заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.
Эксперт выразила уверенность, что "более предпочтительными" станут программа и команда бывшего главы британского Минфина Риши Сунака.
"Но вряд ли Сунак (хотя он и не так сильно отставал от Лиз Трасс) сможет сплотить всех членов партии вокруг себя", — добавила Ерёмина.
Ранее в четверг Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на посту всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года она столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. Так, свои должности покинули её заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг.
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