"Портит имидж всей партии": Аналитик объяснила решение Трасс покинуть пост премьера Британии

Уходящая с поста премьер-министра Британии Лиз Трасс уже достаточно сделала, показав всему миру, что "идёт не в том направлении и портит имидж всей партии". Об этом в беседе с RT заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

Эксперт выразила уверенность, что "более предпочтительными" станут программа и команда бывшего главы британского Минфина Риши Сунака.