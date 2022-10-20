"По деревне так не гоняют": Семья женщины, погибшей в ДТП с актрисой Большовой, намерена судиться

Семья 31-летней Олеси С., которая погибла в ДТП с участием актрисы Анны Большовой в Калужской области, намерена подавать в суд на актрису и не считает свою родственницу виновной в аварии. Об этом телеканалу "360" рассказала сестра женщины Виктория Желтова.

По её словам, погибшую в Грачёвку привёз гражданский муж, а перед этим она была вместе со своими детьми. При этом супруг оставил её в месте, где темно, а в момент ДТП женщина была пьяна, подтвердила её сестра.

"На какой скорости ехала Большова, чтобы она могла сбить человека? По нашей деревне так не гоняют, чтобы сбить человека. Там никогда никого не сбивали", — заявила Желтова.

Обнаружить сестру она смогла лишь на утро после трагедии, когда позвонила в дежурную часть. Женщину попросили приехать в отделение полиции. При этом Большова никак не связывалась с семьёй погибшей после трагического инцидента. Желтова предполагает, что актриса попытается скрыть свою вину, однако родственники погибшей намерены подавать в суд.