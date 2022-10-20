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20 октября, 14:04

В селе Муром Белгородской области повреждены школа и сад после обстрела ВСУ

<p>Разрушения в селе Муром под Белгородом после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov/1022?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Разрушения в селе Муром под Белгородом после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области, в результате сильно пострадали детский сад, школа и Дом культуры. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков и опубликовал кадры разрушений.

Спальня детсада в селе Муром Белгородской области, который обстреляли ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Спальня детсада в селе Муром Белгородской области, который обстреляли ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Здания повреждены после обстрела ВСУ села Муром в Белгородской области Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Здания повреждены после обстрела ВСУ села Муром в Белгородской области Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Снаряд ВСУ попал на детскую площадку в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Снаряд ВСУ попал на детскую площадку в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли село Муром Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли село Муром Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Результат обстрела ВСУ села Муром под Белгородом. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Результат обстрела ВСУ села Муром под Белгородом. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"Сегодня под массированный обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Есть сильные разрушения у Дома культуры, детского сада, школы, офиса семейного врача, магазина и частных домовладений", — написал он в телеграм-канале.

На публикуемых снимках у школы и сада выбиты стёкла, стены зданий получили осколочные повреждения, а у одного из объектов снарядом пробило крышу. Гладков показал и пострадавшую спальню детсада, в момент обстрела здесь, к счастью, не было малышей. По словам губернатора, подомовой обход продолжается, жителей вывозят на безопасное расстояние.

В Белгороде снаряд ВСУ попал в один из объектов инфраструктуры

В Белгороде снаряд ВСУ попал в один из объектов инфраструктуры

Ранее украинские военные обстреляли приграничное село Старый Хутор в Валуйском городском округе Белгородской области. Населённый пункт оказался обесточен. Осколками снаряда посечено несколько фасадов и окон частных домовладений. Никто из жителей не пострадал.

Татьяна Миссуми

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