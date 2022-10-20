В селе Муром Белгородской области повреждены школа и сад после обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области, в результате сильно пострадали детский сад, школа и Дом культуры. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков и опубликовал кадры разрушений.

Спальня детсада в селе Муром Белгородской области, который обстреляли ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Здания повреждены после обстрела ВСУ села Муром в Белгородской области Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Снаряд ВСУ попал на детскую площадку в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли село Муром Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Результат обстрела ВСУ села Муром под Белгородом. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"Сегодня под массированный обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Есть сильные разрушения у Дома культуры, детского сада, школы, офиса семейного врача, магазина и частных домовладений", — написал он в телеграм-канале.

На публикуемых снимках у школы и сада выбиты стёкла, стены зданий получили осколочные повреждения, а у одного из объектов снарядом пробило крышу. Гладков показал и пострадавшую спальню детсада, в момент обстрела здесь, к счастью, не было малышей. По словам губернатора, подомовой обход продолжается, жителей вывозят на безопасное расстояние.