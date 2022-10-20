Немецкий депутат уличил Шольца во лжи о России и посоветовал ему запастись тёплым бельём
Немецкий депутат Крупалла назвал ошибкой санкционную войну ФРГ против России
Агрессивная санкционная политика против России стала экономической ошибкой Берлина. Об этом сказал сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.
Депутат обвинил немецкие власти в намеренном сокращении поставок энергоресурсов из России, что подстегнуло цены. С критикой он обрушился сразу после выступления канцлера Олафа Шольца, который отчитался, что Германия успешно преодолевает зависимость от российского газа.
"Вы не называли людям истинной причины повышения цен на топливо. Однако тайное становится явным, поэтому вам нужно запастись действительно тёплым бельём", — приводит его слова Tagesspiegel.
Крупалла также возмутился действиями властей в социальной сфере. Он указал Шольцу, что все "меры и программы помощи населению всегда запаздывают и приводят к дополнительным издержкам для граждан в долгосрочной перспективе".
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в недавнем выступлении похвастался, что ФРГ сумела преодолеть зависимость от закупок газа из России и хорошо подготовилась к зиме. Он отметил, что Европа сумела сократить потребление голубого топлива на 15%, что является сигналом солидарности стран континента по отношению к Берлину.
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