Эксперт Миняева: Охрипший голос может быть признаком венерического заболевания

Внезапная охриплость голоса, которая не связана с какими-либо болезнями горла, может говорить о других, куда более пугающих диагнозах. Об этом "Газете.ru" рассказала директор, основатель Школы ораторского искусства "Слово и Дело" Ирина Миняева.

К охриплости голоса приводят раздражение и повреждение связок. Основной причиной этого может быть сильная нагрузка, которая свойственна певцам, преподавателям или же ораторам. В таком случае на восстановление голоса может уйти несколько дней. А вот курение и алкоголь, если вовремя не оставить вредные привычки, могут привести не только к воспалению, но и дальнейшему повреждению связок.

Серьёзно голос может измениться и ввиду гормональной перестройки организма, из-за старения или же взросления человека. Однако не исключены случаи того, когда повреждения голоса могут говорить и о более серьёзных заболеваниях.

"Неочевидной причиной проблем с голосом могут стать венерические заболевания. Охриплость может быть признаком ЗППП наравне с сыпью, увеличением лимфатических узлов и других симптомов. Кроме того, хрипота может быть признаком опухоли гортани, что требует срочного оперативного вмешательства", — заявила Миняева.

Предотвратить хриплость голоса или вовсе его потерю может отказ от курения, ведь от него наблюдается постоянная сухость в горле. Помочь также может регулярная тренировка голосовых связок, которая будет способствовать слаженной работе мышц гортани.