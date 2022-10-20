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20 октября, 14:23

Эксперт Миняева: Охрипший голос может быть признаком венерического заболевания

Внезапная охриплость голоса, которая не связана с какими-либо болезнями горла, может говорить о других, куда более пугающих диагнозах. Об этом "Газете.ru" рассказала директор, основатель Школы ораторского искусства "Слово и Дело" Ирина Миняева.

К охриплости голоса приводят раздражение и повреждение связок. Основной причиной этого может быть сильная нагрузка, которая свойственна певцам, преподавателям или же ораторам. В таком случае на восстановление голоса может уйти несколько дней. А вот курение и алкоголь, если вовремя не оставить вредные привычки, могут привести не только к воспалению, но и дальнейшему повреждению связок.

Серьёзно голос может измениться и ввиду гормональной перестройки организма, из-за старения или же взросления человека. Однако не исключены случаи того, когда повреждения голоса могут говорить и о более серьёзных заболеваниях.

"Неочевидной причиной проблем с голосом могут стать венерические заболевания. Охриплость может быть признаком ЗППП наравне с сыпью, увеличением лимфатических узлов и других симптомов. Кроме того, хрипота может быть признаком опухоли гортани, что требует срочного оперативного вмешательства", заявила Миняева.

Предотвратить хриплость голоса или вовсе его потерю может отказ от курения, ведь от него наблюдается постоянная сухость в горле. Помочь также может регулярная тренировка голосовых связок, которая будет способствовать слаженной работе мышц гортани.

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Артур Белкин
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