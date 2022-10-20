Стало известно о планах Джонсона вновь занять пост премьера Британии
The Times: Джонсон намерен бороться за пост премьера Великобритании
Борис Джонсон намерен бороться за пост премьер-министра Великобритании после отставки Лиз Трасс. Как пишет газета The Times, он, впрочем, и так не скрывал желания вернуться на эту должность.
Кроме того, на место премьера могут претендовать и главные конкуренты Трасс на прошлых выборах, в числе которых экс-глава Минфина Риши Сунак и лидер Палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт. Сторонники первого называют его лучшей кандидатурой на этот пост, а вторую чиновники хвалят за навыки по подаче информации, но говорят, что её опыта пока маловато.
Также возможными преемниками называют главу Минифина Великобритании Джереми Ханта и министра обороны Бена Уоллеса. Однако оба уже объявили о нежелании претендовать на должность. Хант заявил, что не будет баллотироваться, а Уоллес сообщил о намерениях и дальше оставаться главой оборонного ведомства.
Ранее в четверг Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на посту всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года она столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. Так, свои должности покинули её заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг.
ТАСС / EPA / NEIL HALL