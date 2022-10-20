Стало известно о планах Джонсона вновь занять пост премьера Британии

Борис Джонсон намерен бороться за пост премьер-министра Великобритании после отставки Лиз Трасс. Как пишет газета The Times, он, впрочем, и так не скрывал желания вернуться на эту должность.

Кроме того, на место премьера могут претендовать и главные конкуренты Трасс на прошлых выборах, в числе которых экс-глава Минфина Риши Сунак и лидер Палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт. Сторонники первого называют его лучшей кандидатурой на этот пост, а вторую чиновники хвалят за навыки по подаче информации, но говорят, что её опыта пока маловато.