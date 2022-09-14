"Чуть не убила!": Бывшая жена Пьера Нарцисса избила любовницу "шоколадного зайца" на вечере памяти
"Фабрикант" Пьер Нарцисс был из тех мужчин, что завоёвывают женщин невероятной харизмой. Даже после смерти музыканта его бывшие зазнобы никак не могут успокоиться с подколами в адрес друг друга. 13 сентября в Москве прошёл вечер памяти певца, и без скандала не обошлось. На мероприятие заявилась Ксения Грин. Ранее артистка утверждала, что Нарцисс планировал жениться и хотел от неё детей. Она же распускала слухи о бывшей жене Пьера Валерии Калачёвой.
Грин, появившись в ресторане, стала угрожать Валерии, а также близкому другу, концертному директору Нарцисса Сергею Дворцову.
Сначала всё было на словах, потом завязалась драка. Лера стала мутузить Ксению, потому что та провоцировала! Она её чуть не убила!
Закончился вечер памяти вызовом полицейских. Причём заявления написали и экс-супруга, и любовница Пьера, передаёт "Стархит". В телеграм-канале издания опубликовано видео момента, как бывшая жена Нарцисса избивала его последнюю пассию.
Напомним, Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет рано утром 22 июня в больнице. Причину смерти певца Лайфу назвала его бывшая супруга Валерия Калачёва. Поклонникам уроженец Камеруна запомнился как один из самых ярких участников "Фабрики звёзд". У артиста осталась дочь Каролина Кристель. Что достанется единственной официальной наследнице "шоколадного зайца", раскрыли журналисты.
Москва простилась с "шоколадным зайцем" 30 июня. На траурной церемонии была раскрыта истинная причина смерти артиста, а также его последние слова. Нарцисса похоронили на родине в Африке 23 июля.
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