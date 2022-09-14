"Чуть не убила!": Бывшая жена Пьера Нарцисса избила любовницу "шоколадного зайца" на вечере памяти

"Фабрикант" Пьер Нарцисс был из тех мужчин, что завоёвывают женщин невероятной харизмой. Даже после смерти музыканта его бывшие зазнобы никак не могут успокоиться с подколами в адрес друг друга. 13 сентября в Москве прошёл вечер памяти певца, и без скандала не обошлось. На мероприятие заявилась Ксения Грин. Ранее артистка утверждала, что Нарцисс планировал жениться и хотел от неё детей. Она же распускала слухи о бывшей жене Пьера Валерии Калачёвой.