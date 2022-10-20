Обнаруженная на Украине сибирская язва не опасна для России, заверил вирусолог
Вирусолог Жемчугов заявил, что найденная на Украине сибирская язва не опасна для РФ
Найденная на Украине сибирская язва не представляет никакой опасности для России, к тому же в стране имеется вся необходимая для борьбы с заболеванием вакцина. Об этом радиостанции "Говорит Москва" заявил кандидат медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
"У нас в стране с этим всё хорошо, есть вакцина замечательная для людей и для животных. Что касается клиники, это зависит от того, куда попал микроб. Обычно это происходит при разделке туш животных или работ с почвой. Получается огромный фурункул с чёрным центром, высочайшая температура. Самое опасное — если попадает в лёгкие с пылью или в кишечник с заражённым мясом. Лечение эффективное при ранней постановке диагноза — антибиотиками", — заявил Жемчугов.
Он также заметил, что в российских войсках имеются грамотные специалисты по инфекциям, которые смогут предупредить и поставить вакцины всем, кому это будет необходимо.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине зафиксировали случай сибирской язвы у козы. Обнаружили её специалисты в одном из фермерских хозяйств Обуховского района Киевской области.
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