Обнаруженная на Украине сибирская язва не опасна для России, заверил вирусолог

Найденная на Украине сибирская язва не представляет никакой опасности для России, к тому же в стране имеется вся необходимая для борьбы с заболеванием вакцина. Об этом радиостанции "Говорит Москва" заявил кандидат медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"У нас в стране с этим всё хорошо, есть вакцина замечательная для людей и для животных. Что касается клиники, это зависит от того, куда попал микроб. Обычно это происходит при разделке туш животных или работ с почвой. Получается огромный фурункул с чёрным центром, высочайшая температура. Самое опасное — если попадает в лёгкие с пылью или в кишечник с заражённым мясом. Лечение эффективное при ранней постановке диагноза — антибиотиками", — заявил Жемчугов.

Он также заметил, что в российских войсках имеются грамотные специалисты по инфекциям, которые смогут предупредить и поставить вакцины всем, кому это будет необходимо.