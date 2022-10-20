Иностранцев начнут высылать из России за пропаганду ЛГБТ
Иностранных граждан будут выдворять из России и выписывать им штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом говорится в законопроекте о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей.
Документом за пропаганду ЛГБТ среди взрослого населения, в том числе в Сети, для иностранных граждан предлагается ввести штрафы от 100 до 200 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ. А вот за аналогичное деяние в отношении детей предусматривается наказание в два раза больше — штраф от 200 до 400 тысяч рублей, и также депортация из страны.
Ранее Министерство юстиции, Генпрокуратура, а также Правительство России подготовили положительный отзыв на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. В пояснительной записке к документу говорится, что публичное одобрение и формирование привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений опасно не только для детей и ещё не способной критически мыслить молодёжи, но и для общества в целом, поскольку несёт угрозу демографическому росту и экономическому развитию страны.
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