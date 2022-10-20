Иностранцев начнут высылать из России за пропаганду ЛГБТ

Иностранных граждан будут выдворять из России и выписывать им штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом говорится в законопроекте о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей.

Документом за пропаганду ЛГБТ среди взрослого населения, в том числе в Сети, для иностранных граждан предлагается ввести штрафы от 100 до 200 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ. А вот за аналогичное деяние в отношении детей предусматривается наказание в два раза больше — штраф от 200 до 400 тысяч рублей, и также депортация из страны.