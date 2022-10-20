Постпред Украины оскорбил российских дипломатов в ООН и получил ответ
Постпред Украины Кислица оскорбил российских дипломатов в ООН и получил ответ от Полянского
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица перешёл на личные оскорбления российских дипломатов. Так, в "Твиттере" он опубликовал пост, где назвал логику Москвы "дебильной", а первого зампостпреда РФ Дмитрия Полянского — "одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН". Ответ от последнего не заставил себя долго ждать.
"На Украине, похоже, обеспокоены поведением своих дипломатов и тем, как это влияет на имидж страны. Так что продолжайте в том же духе, господин Кислица, до дна осталось ещё немного", — написал Полянский.
Также российский постпред напомнил украинскому коллеге, что дипломаты не должны переходить на личности. Именно по этой причине "его презирают большинство наших коллег из ООН", указал Полянский. Кроме того, он подчеркнул, что своими действиями Кислица "унижает себя и свою страну, иллюстрируя, почему Украина находится там, где она сейчас".
Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла в Казахстане Петра Врублевского, который публично призывал к убийству русских. Скандальное видео с дипломатом появилось в Сети в августе. После этого МИД республики вызвал Врублевского на ковёр и выразил протест. Позднее посол Украины принёс извинения. Вскоре он покинул Казахстан, но затем вернулся. Из-за этого МИД РФ вызвал диппредставителя Казахстана на беседу.
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