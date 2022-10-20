Постпред Украины оскорбил российских дипломатов в ООН и получил ответ

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица перешёл на личные оскорбления российских дипломатов. Так, в "Твиттере" он опубликовал пост, где назвал логику Москвы "дебильной", а первого зампостпреда РФ Дмитрия Полянского — "одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН". Ответ от последнего не заставил себя долго ждать.

"На Украине, похоже, обеспокоены поведением своих дипломатов и тем, как это влияет на имидж страны. Так что продолжайте в том же духе, господин Кислица, до дна осталось ещё немного", — написал Полянский.