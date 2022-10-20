Турчак посетил волонтёрский пункт помощи "Единой России" под Херсоном

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетил волонтёрский пункт помощи, организованный партией на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщается на официальном сайте ЕР.

В пункте работают волонтёры из Краснодарского края, Крыма, Ростовской области и Мелитополя и обеспечивают людей водой и горячим чаем, оказывают психологическую и юридическую помощь. Турчак пообщался с жителями Херсонской области и ответил на волнующие их вопросы, главный из которых касается получения жилищных сертификатов.

"В любом регионе страны вы вправе оформить жилищный сертификат. Он будет рассчитываться, исходя из количества членов семьи по социальным нормам. Выбрать можно любой регион, в котором по сертификату будет приобретено жильё", — отметил Турчак.

Отдельные автобусы волонтёрами были организованы для всех маломобильных граждан и семей с грудничками. Такая мера позволит максимально сократить время ожидания в очереди. Кроме того, в рамках гуманитарной миссии "Единой России" был развёрнут лагерь в Армянске (Республика Крым) для всех тех, кто самостоятельно покинул Херсонскую область.