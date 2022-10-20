На горячую линию проекта "Мы вместе" обратилось 40 тысяч человек с вопросами о мобилизации

Около 40 тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации поступило за три недели на горячую линию общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.

"Любой может позвонить и запросить как психологическую, так и юридическую помощь по вопросам мобилизации", — сказал он, выступая на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Метелев уточнил, что полторы тысячи обращений было от семей, которым требуется постоянное сопровождение. Для них подготовят опекунов, которые помогут в решении возникающих вопросов. Шесть тысяч запросов поступило от владельцев домашних животных. Питомцам найдут временное место жительства, пока их хозяева участвуют в спецоперации на Украине.

Депутат напомнил, что проект "Мы вместе" объединил волонтёров, которые помогают согражданам — одиноким пенсионерам, многодетным семьям, медикам и другим — в трудных ситуациях.