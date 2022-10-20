В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования после указа Путина

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о решении усилить охрану объектов инфраструктуры и образования в регионе. Оно принято на заседании оперативного штаба по исполнению указа президента РФ Владимира Путина, который предусматривает введение среднего уровня реагирования в регионе и расширяет полномочия губернатора.

"На штабе определили, что сейчас действует достаточно мер по обеспечению безопасности, которые мы вводили в рамках жёлтого уровня террористической опасности. Дополнительно приняли решение об усилении охраны объектов инфраструктуры и образования", — написал Старовойт в телеграм-канале.