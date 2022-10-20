В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования после указа Путина
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о решении усилить охрану объектов инфраструктуры и образования в регионе. Оно принято на заседании оперативного штаба по исполнению указа президента РФ Владимира Путина, который предусматривает введение среднего уровня реагирования в регионе и расширяет полномочия губернатора.
"На штабе определили, что сейчас действует достаточно мер по обеспечению безопасности, которые мы вводили в рамках жёлтого уровня террористической опасности. Дополнительно приняли решение об усилении охраны объектов инфраструктуры и образования", — написал Старовойт в телеграм-канале.
Он добавил, что на приграничных территориях, а также на въезде в Курчатов будет усилен пропускной режим. Каких-то новых аспектов в обычную жизнь курян принятые решения, по словам главы региона, не вносят.
Ранее Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования.
Shutterstock