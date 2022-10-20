В Подмосковье не станут вводить ограничения из-за уровня повышенной готовности в ЦФО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе не будет вводиться каких-либо дополнительных ограничений на фоне объявления в Центральном федеральном округе уровня повышенной готовности. Об этом сообщает телеканал "360".
"Вчера президент подписал указ о введении режима повышенной готовности в ЦФО. Это решение прежде всего касается органов власти, правоохранительных и силовых структур. Для жителей Подмосковья никаких ограничений мы вводить не планируем", — объяснил глава региона.
По словам Воробьёва, область продолжит жить обычной жизнью. Ключевой задачей сейчас является сохранение устойчивости экономики и поддержка средств и сил реагирования, заметил он. Для этой цели уже создан оперативный штаб, который будет контролировать взаимодействие служб и стратегических предприятий.
Ранее Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования.
ТАСС / Шарифулин Валерий