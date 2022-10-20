В Подмосковье не станут вводить ограничения из-за уровня повышенной готовности в ЦФО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе не будет вводиться каких-либо дополнительных ограничений на фоне объявления в Центральном федеральном округе уровня повышенной готовности. Об этом сообщает телеканал "360".

"Вчера президент подписал указ о введении режима повышенной готовности в ЦФО. Это решение прежде всего касается органов власти, правоохранительных и силовых структур. Для жителей Подмосковья никаких ограничений мы вводить не планируем", — объяснил глава региона.