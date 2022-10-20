Британия вслед за ЕС ввела санкции против производителя иранских дронов-камикадзе "Шахед"
Власти Великобритании ввели санкции против компании Shahed Aviation Industries, занимающейся производством иранских беспилотников "Шахед". Об этом говорится на сайте британского кабмина.
В чёрный список также внесли начальника Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майора Багери Мохаммада, главу командования Воздушно-космических сил КСИР, отвечающих за операции с беспилотниками, бригадного генерала Саида Агаджани и нескольких других чиновников. В качестве мер подразумевается запрет на въезд в Соединённое Королевство и заморозка активов в случае их обнаружения.
Ранее Лайф сообщал, что против разработчиков беспилотников "Шахед" санкции ввёл Европейский союз.
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ТАСС / АР / Iranian Army