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20 октября, 17:34

Британия вслед за ЕС ввела санкции против производителя иранских дронов-камикадзе "Шахед"

Власти Великобритании ввели санкции против компании Shahed Aviation Industries, занимающейся производством иранских беспилотников "Шахед". Об этом говорится на сайте британского кабмина.

В чёрный список также внесли начальника Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майора Багери Мохаммада, главу командования Воздушно-космических сил КСИР, отвечающих за операции с беспилотниками, бригадного генерала Саида Агаджани и нескольких других чиновников. В качестве мер подразумевается запрет на въезд в Соединённое Королевство и заморозка активов в случае их обнаружения.

ЕС анонсировал санкции против ответственных за поставку России иранских беспилотников

ЕС анонсировал санкции против ответственных за поставку России иранских беспилотников

Ранее Лайф сообщал, что против разработчиков беспилотников "Шахед" санкции ввёл Европейский союз.

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ТАСС / АР / Iranian Army

Артур Белкин

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