Британия вслед за ЕС ввела санкции против производителя иранских дронов-камикадзе "Шахед"

Власти Великобритании ввели санкции против компании Shahed Aviation Industries, занимающейся производством иранских беспилотников "Шахед". Об этом говорится на сайте британского кабмина.

В чёрный список также внесли начальника Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майора Багери Мохаммада, главу командования Воздушно-космических сил КСИР, отвечающих за операции с беспилотниками, бригадного генерала Саида Агаджани и нескольких других чиновников. В качестве мер подразумевается запрет на въезд в Соединённое Королевство и заморозка активов в случае их обнаружения.