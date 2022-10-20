В Запорожье не видят причин для эвакуации жителей и введения ограничений на передвижение

Причин для эвакуации населения Запорожской области на фоне введения военного положения нет, обстановка в регионе спокойная. Об этом сообщили в администрации субъекта РФ.

"Введение военного положения не предполагает обязательной эвакуации населения. В Запорожской области ситуация стабильная, спокойная. Никаких причин для эвакуации жителей нет", — цитирует ТАСС представителей властей Запорожья.