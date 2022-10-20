В Запорожье не видят причин для эвакуации жителей и введения ограничений на передвижение
Причин для эвакуации населения Запорожской области на фоне введения военного положения нет, обстановка в регионе спокойная. Об этом сообщили в администрации субъекта РФ.
"Введение военного положения не предполагает обязательной эвакуации населения. В Запорожской области ситуация стабильная, спокойная. Никаких причин для эвакуации жителей нет", — цитирует ТАСС представителей властей Запорожья.
В администрации добавили, что введение ограничений на передвижение граждан также пока не планируется. Такая возможность будет рассмотрена в случае изменения ситуации.
Напомним, 19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — там вводится средний уровень реагирования. Совфед единогласно утвердил указ главы государства.
ТАСС / АР / Leo Correa