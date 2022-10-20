Джонсон срочно возвращается из отпуска в Британию из-за отставки Трасс
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прерывает отпуск и возвращается в страну в предстоящие выходные из-за отставки своего преемника Лиз Трасс. Об этом сообщила Daily Telegraph, ссылаясь на друзей политика.
Экс-премьер находится на отдыхе с женой в Доминиканской Республике и получает сообщения от коллег, которые не против вновь увидеть его на освободившемся посту, пишет газета. При этом слухи о желании Джонсона вернуться на Даунинг-стрит давно ходят в политических кругах Британии.
Напомним, что Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. Так, свои должности покинули её заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг. Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря об отставке Трасс, заявила, что "такого позора премьера Британия ещё не знала".
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