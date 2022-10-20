Джонсон срочно возвращается из отпуска в Британию из-за отставки Трасс

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прерывает отпуск и возвращается в страну в предстоящие выходные из-за отставки своего преемника Лиз Трасс. Об этом сообщила Daily Telegraph, ссылаясь на друзей политика.

Экс-премьер находится на отдыхе с женой в Доминиканской Республике и получает сообщения от коллег, которые не против вновь увидеть его на освободившемся посту, пишет газета. При этом слухи о желании Джонсона вернуться на Даунинг-стрит давно ходят в политических кругах Британии.