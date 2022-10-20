В Петербурге выросло число квартир на продажу с пометкой "срочно" на фоне мобилизации

Частичная мобилизация, объявленная в РФ ранее, не оказала особого влияния на петербургский рынок недвижимости. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал директор агентства недвижимости "ПРАЙД ГРУПП" Алексей Бондарев. По словам эксперта, всего на рынке недвижимости мегаполиса представлено 28,1 тысячи объявлений, из которых только 468 продаются с пометкой "срочно".

"Сегодня на рынке появляются квартиры уезжающих. Опознать такие объекты можно не только по слову "срочно", но и, например, по фразам "Продаёт жена" или "Продаёт знакомая". Продаются такие объекты по доверенности с небольшим дисконтом. Но я бы искал квартиры уезжающих людей в разделе "Аренда". Человеку приятно понимать, что ему есть куда возвращаться", — заявил он.

При этом москвичи отреагировали на мобилизацию активнее. После её объявления таких лотов стало в три раза больше, а многие предлагали хорошую скидку. Продаются такие квартиры по доверенности, с чем нужно быть осторожным.

"Любую сделку можно признать ничтожной и отозвать право собственности. Новый покупатель может остаться и без квартиры, и без денег", — заявил Бондарев.