Первый снег выпал в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге

Первый снег выпал в вотчине российского Деда Мороза в городе Великий Устюг Вологодской области, сообщается на странице волшебника в соцсети " ВКонтакте ".

На опубликованном видео можно наблюдать, как над резиденцией Деда Мороза кружат снежинки, уже установлена ёлка и началась подготовка к новогодним праздникам. Однако синоптики пока не прогнозируют образование снежного покрова, ожидается лишь мокрый снег с дождём.