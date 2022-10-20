НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 октября, 16:47

Первый снег выпал в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге

Первый снег выпал в вотчине российского Деда Мороза в городе Великий Устюг Вологодской области, сообщается на странице волшебника в соцсети "ВКонтакте".

В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге выпал первый снег. Видео © VK / Российский Дед Мороз

На опубликованном видео можно наблюдать, как над резиденцией Деда Мороза кружат снежинки, уже установлена ёлка и началась подготовка к новогодним праздникам. Однако синоптики пока не прогнозируют образование снежного покрова, ожидается лишь мокрый снег с дождём.

Москвичам посоветовали сменить резину на авто уже в эти выходные

Москвичам посоветовали сменить резину на авто уже в эти выходные

Ранее Лайф рассказывал, что первые снежинки могут появиться в столичном регионе уже в пятницу, 21 октября.

Обложка ©

VK / Российский Дед Мороз

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров