Первый снег выпал в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге
Первый снег выпал в вотчине российского Деда Мороза в городе Великий Устюг Вологодской области, сообщается на странице волшебника в соцсети "ВКонтакте".
В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге выпал первый снег. Видео © VK / Российский Дед Мороз
На опубликованном видео можно наблюдать, как над резиденцией Деда Мороза кружат снежинки, уже установлена ёлка и началась подготовка к новогодним праздникам. Однако синоптики пока не прогнозируют образование снежного покрова, ожидается лишь мокрый снег с дождём.
Ранее Лайф рассказывал, что первые снежинки могут появиться в столичном регионе уже в пятницу, 21 октября.
VK / Российский Дед Мороз